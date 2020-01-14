Украинский бизнес не может развиваться, поскольку нет кредитных средств по приемлемой ставке, однако домохозяйства накапливают долги под гораздо большие проценты, рассказал министр экономики Украины Тимофей Милованов на своей странице в Facebook 14 января

Чиновник опубликовал данные Национального банка Украины за 2019 год, согласно которым кредитование бизнеса уменьшается, несмотря на снижение процентных ставок, а домохозяйств — растет, вопреки увеличению стоимости потребительских кредитов.

Так, за указанный период корпоративный сектор взял в долг 762,2 млрд грн, что на 12,8%, или 112,0 млрд грн в абсолютном выражении, меньше, чем в 2018 году. При этом в декабре 2018-го средневзвешенная процентная ставка для бизнеса составляла 20,9%, а в декабря 2019-го — 15,1%.

За тот же 2019 год украинские домохозяйства набрали кредитов на 205,3 млрд грн, что на 4,7% (или 9,3 млрд грн) больше, чем годом ранее. При этом процентная ставка в декабре 2019 составила 35,8%. В декабре 2018 она была немного меньше — 33,1%.