Федерация профсоюзов Луганской области начала акцию, частично перекрыв движение транспорта на трех дорогах - в Лисичанске, Кременной и Сватово, протестуя против нового трудового законодательства. Об этом 14 января сообщается на сайте партии «Оппозиционная платформа - За жизнь»

Отмечается, что профсоюзы пошли на крайнюю меру в знак протеста против принятия Закона «О труде», который, по их мнению, направлен на сворачивание трудовых прав украинцев и приведет к катастрофическим последствиям для национальной экономики.

«Мы считаем, что нарушен социальный диалог в Украине. Диалог, который должны вести как равные партнеры Союз промышленников и работодателей Украины, профсоюзы Украины и правительство Украины. Мы хотим, чтобы на нас обратили внимание. Чтобы соблюдалась Конституция Украины, Закон «О профсоюзах», — заявил глава теркома профсоюза угольщиков в Лисичанске Владимир Иванишин.

Гаврилечко: «Из кабминовского проекта Трудового кодекса исчезли профсоюзы» © Facebook/Александр Петрачков

По предварительной информации, в митингах профсоюзов принимают участие 300 человек.