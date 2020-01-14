Отмечается, что профсоюзы пошли на крайнюю меру в знак протеста против принятия Закона «О труде», который, по их мнению, направлен на сворачивание трудовых прав украинцев и приведет к катастрофическим последствиям для национальной экономики.
«Мы считаем, что нарушен социальный диалог в Украине. Диалог, который должны вести как равные партнеры Союз промышленников и работодателей Украины, профсоюзы Украины и правительство Украины. Мы хотим, чтобы на нас обратили внимание. Чтобы соблюдалась Конституция Украины, Закон «О профсоюзах», — заявил глава теркома профсоюза угольщиков в Лисичанске Владимир Иванишин.
По его словам, на фоне изменения закона о труде не выполняются социальные гарантии перед людьми — не выплачена зарплата шахтерам за октябрь, ноябрь и декабрь.
По предварительной информации, в митингах профсоюзов принимают участие 300 человек.