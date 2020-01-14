Пострадавшие от прорыва трубы теплотрассы возле торгового центра Ocean Plaza в Киеве рассказали, что электричество отключено не было, а на затопленную парковку продолжали продавать талоны. Соответствующий материал обнародован 14 января на сайте телеканала «112 Украина»

«Мы с мужем как раз делали покупки в «Оушене» и потом спустились в «Ашан». Только скупились, и уже на кассе как раз объявили тревогу и срочную эвакуацию. Выходы к паркингу были перекрыты. Выпускали через служебные входы и выходы. На улице от горячего пара ничего не видно… Я бежала за мужем и боялась отстать. Страшно. Очень. Как в фильме-катастрофе», — рассказала Ольга Дацюк.

Трагедия в Ocean Plaza: крупный торговый центр в Киеве залило кипятком — видео © Скриншот из видео Украина.ру Елена Сердюк-Слушаенко рассказала, что могла «свариться в кипятке в лифте». На ее глазах пострадала девушка, которая оказалась заблокированной в отделе с кипящей водой. Женщина также рассказала о том, что охрана выглядела довольно растерянной, а некоторым даже не сообщили о ЧП.

Также отмечается, что во время затопления киносеансы не прерывали и зрителей о происходящем не предупредили. А когда люди закончили просмотр фильмов и вышли и залов, персонала на местах не обнаружили. Некоторые посетители говорили и о том, что, пока паркинг наполнялся водой, на въезде к нему все еще продавали талоны на парковку.