Святошинский районный суд Киева принял решение об отводе группы прокуроров в судебном процессе по делу экс-сотрудников «Беркута», которых обвиняют в расстреле 48 протестующих на Майдане во время так называемой революции достоинства. Об этом 14 января сообщило издание «Страна.UA»

С ходатайством в суд обратилась адвокат потерпевших Евгения Закревская.

По словам потерпевших, генпрокурор Руслан Рябошапка специально заменил группу прокуроров в процессе на более лояльных, чтобы они поддержали участие «беркутовцев» в обмене заключенными между Киевом и Донбассом.

«Данная группа прокуроров является ангажированной и зависимой, что они показали в суде во время рассмотрения апелляционной жалобы касательно изменения меры пресечения подозреваемым», — считает Закревская.

Освобожденные беркутовцы рассказали, как следователи заставляли их клеветать на друзей © РИА Новости, Андрей Стенин | Перейти в фотобанк

В конце декабря Киевский апелляционный суд отпустил под личное обязательство Павла Аброськина, Сергея Зинченко и Олега Янишевского, которые находились в Лукьяновском СИЗО в Киеве, а также Александра Маринченко и Сергея Тамтуру, находившихся под домашним арестом.

Бывшие бойцы спецподразделения «Беркут» были переданы народным республикам Донбасса 29 декабря.