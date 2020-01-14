С ходатайством в суд обратилась адвокат потерпевших Евгения Закревская.
По словам потерпевших, генпрокурор Руслан Рябошапка специально заменил группу прокуроров в процессе на более лояльных, чтобы они поддержали участие «беркутовцев» в обмене заключенными между Киевом и Донбассом.
«Данная группа прокуроров является ангажированной и зависимой, что они показали в суде во время рассмотрения апелляционной жалобы касательно изменения меры пресечения подозреваемым», — считает Закревская.
Следующее заседание по этому делу состоится 17 марта в 11:30 (12:30 мск).
В конце декабря Киевский апелляционный суд отпустил под личное обязательство Павла Аброськина, Сергея Зинченко и Олега Янишевского, которые находились в Лукьяновском СИЗО в Киеве, а также Александра Маринченко и Сергея Тамтуру, находившихся под домашним арестом.
Бывшие бойцы спецподразделения «Беркут» были переданы народным республикам Донбасса 29 декабря.