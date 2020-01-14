В Ровенской области 86-летний мужчина убил и расчленил свою слепую жену. Об этом во вторник, 14 января, сообщила пресс-служба Нацполиции региона

Одесситка отпраздновала Новый год с бывшим мужем, а после убила его скалкой © Facebook, Поліція Києва обнаружил ее сын. На место выехали полицейские.

Преступление поразило своей жестокостью даже опытных оперативников: во дворе дома лежало расчлененное тело женщины, а рядом — топор и нож. Муж погибшей в это время находился в доме, объяснить, что случилось, он не смог.

Полицейские установили, что мужчина нанес топором удары по телу женщины, а затем отрубил ей руки и ноги.

В настоящее время следователи устанавливают подробности произошедшего. Мужа погибшей задержали, из-за ухудшения состояния его поместили в специальное медучреждение под постоянную охрану.