Одесситка отпраздновала Новый год с бывшим мужем, а после убила его скалкой
Одесситка отпраздновала Новый год с бывшим мужем, а после убила его скалкой
© Facebook, Поліція Києва
Окровавленное тело 87-летней женщины у дома в селе Городец обнаружил ее сын. На место выехали полицейские.

Преступление поразило своей жестокостью даже опытных оперативников: во дворе дома лежало расчлененное тело женщины, а рядом — топор и нож. Муж погибшей в это время находился в доме, объяснить, что случилось, он не смог.

Полицейские установили, что мужчина нанес топором удары по телу женщины, а затем отрубил ей руки и ноги.

В настоящее время следователи устанавливают подробности произошедшего. Мужа погибшей задержали, из-за ухудшения состояния его поместили в специальное медучреждение под постоянную охрану. 