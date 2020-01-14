Окровавленное тело 87-летней женщины у дома в селе Городец обнаружил ее сын. На место выехали полицейские.
Преступление поразило своей жестокостью даже опытных оперативников: во дворе дома лежало расчлененное тело женщины, а рядом — топор и нож. Муж погибшей в это время находился в доме, объяснить, что случилось, он не смог.
Полицейские установили, что мужчина нанес топором удары по телу женщины, а затем отрубил ей руки и ноги.
В настоящее время следователи устанавливают подробности произошедшего. Мужа погибшей задержали, из-за ухудшения состояния его поместили в специальное медучреждение под постоянную охрану.