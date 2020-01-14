Следователи установили причастность группы к совершению четырех эпизодов с требованием около 11 миллионов гривен (около 28 миллионов рублей).
«Под предлогом возврата долгов, в том числе и несуществующих, злоумышленники представлялись участниками АТО (т.н. антитеррористической операции в Донбассе — ред.) и с применением насилия, угроз убийства, повреждения имущества и похищения требовали у потерпевших деньги», — говорится в сообщении.
Установлено, что действовали участники преступной организации по заказу третьих лиц. Для прикрытия подозреваемые использовали различные субъекты хозяйствования.