Полиция Украины разыскивает группу мужчин, которые представляются участниками спецоперации украинских силовиков в Донбассе, похищают людей и, прибегая к насилию, вымогают возврат несуществующих долгов. Фотографии мужчин 14 января обнародовала пресс-служба Национальной полиции Украины в Facebook

ГБР задержало сотрудников СБУ, вымогавших деньги у бизнесменов © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Под предлогом возврата долгов, в том числе и несуществующих, злоумышленники представлялись участниками АТО (т.н. антитеррористической операции в Донбассе — ред.) и с применением насилия, угроз убийства, повреждения имущества и похищения требовали у потерпевших деньги», — говорится в сообщении.

Установлено, что действовали участники преступной организации по заказу третьих лиц. Для прикрытия подозреваемые использовали различные субъекты хозяйствования.