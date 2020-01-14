Экс-чиновник заявил, что американские партнеры были озадачены визитом Владимира Зеленского в Оман.
«Американская разведка даже сбита с толку. И поэтому пошло оттуда — "Украина в Омане" (в оманi (укр.) — в заблуждении). Это ввело в заблуждение не только наших граждан, но даже наших международных партнеров», — утверждает Елисеев.
Он также сказал, что в составе делегации, которая прибыла с официальным визитом в Султанат Оман, было всего два человека — сам Зеленский и его советник по внешней политике Андрей Ермак.