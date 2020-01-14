Глава внешнеполитического ведомства США Майк Помпео звонил президенту Украины Владимиру Зеленскому, чтобы узнать, что он делает в Омане, рассказал советник пятого президента Украины Петра Порошенко Константин Елисеев в эфире телеканала «Прямой»

Помпео прилетит на Украину в конце января – Офис Зеленского © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк Владимира Зеленского в Оман.

«Американская разведка даже сбита с толку. И поэтому пошло оттуда — "Украина в Омане" (в оманi (укр.) — в заблуждении). Это ввело в заблуждение не только наших граждан, но даже наших международных партнеров», — утверждает Елисеев.

Он также сказал, что в составе делегации, которая прибыла с официальным визитом в Султанат Оман, было всего два человека — сам Зеленский и его советник по внешней политике Андрей Ермак.