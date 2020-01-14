Директор Института трансформации общества Олег Соскин во вторник, 14 января, прокомментировал изданию Украина.ру принятие закона о земле в Верховной Раде

«Это страшно». Политолог предрек Украине восстание крепостных против феодалов © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

«Большинство [депутатов] куплено и угрозами структурировано. Я так понимаю, что каждый из тех, кто сейчас стал депутатом, написал заявление о сложении с себя этих полномочий по собственному желанию. У [президента Украины Владимира] Зеленского все это есть, остается поставить число. И все», — заявил Соскин.

При этом он добавил, что правящая партия не будет учитывать протесты граждан Украины.