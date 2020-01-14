Представители «Объединенного штаба защиты украинской земли» во вторник возобновили акции протеста в Киеве с требованием не допустить принятия закона об обороте земель сельхозназначения. Вместе с тем в Раде у правящей партии «Слуга народа» есть большинство для принятия закона.
«Большинство [депутатов] куплено и угрозами структурировано. Я так понимаю, что каждый из тех, кто сейчас стал депутатом, написал заявление о сложении с себя этих полномочий по собственному желанию. У [президента Украины Владимира] Зеленского все это есть, остается поставить число. И все», — заявил Соскин.
При этом он добавил, что правящая партия не будет учитывать протесты граждан Украины.