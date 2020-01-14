Ученые Крымского федерального университета (КФУ) нашли в пещере Таврида кости саблезубых кошек, медведей, лис и других млекопитающих, обитавших на полуострове около полутора миллионов лет назад. Об этом во вторник, 14 января, сообщили в пресс-службе КФУ

Глубоко копаете! Украинские археологи обвиняют российских коллег в присвоении миллиона крымских артефактов © РИА Новости, Артем Креминский | Перейти в фотобанк определить не только видовую принадлежность животных, но и посчитать количество экземпляров. В пещере ученые обнаружили останки шести-семи слонов, трех саблезубых кошек, двух волков разных видов, два вида лис, трех-четырех медведей различных видов.

«Видимо, мы застали такой исторический момент, когда в пещере в близкое время обитало около трех разных видов медведей. Предварительно можно сказать, что самый мелкий из найденных видов медведей — медведь Денингера. Другие, более крупные особи — его потомки, близкие к бурому и к пещерному медведям. Челюсть детеныша саблезубого тигра с молочными зубами (эта находка получила прозвище Котенок Таврик), мы предварительно определяли как детеныша гомотерия, но сейчас его принадлежность оказалась спорной. По-видимому, Таврик принадлежал к другому, еще не описанному виду саблезубых кошек», — рассказал ведущий методист Зоологического музея КФУ им. В.И. Вернадского Дмитрий Старцев.

В пещере также были найдены останки двух видов быков: один из них был похож на современный африканский скот ватусси, а второй был древним бизоном, более мелким, чем современные американские бизоны.