Встреча состоялась по просьбе матери Окуевой Ирины Каминской. С разрешения следователя министр проинформировал потерпевшую сторону о ходе дела.
«Тем, кто заказал убийство моей дочери, не дает покоя независимость Украины. То, что я услышала сегодня, заверило меня, что следствие работает в правильном направлении и что никто не даст спуску этим людям, все виновные будут наказаны», — сказала Каминская.
В октябре 2017 года на железнодорожном переезде около поселка Глеваха под Киевом неизвестные открыли огонь по машине, в которой ехали командир батальона имени Джохара Дудаева Адам Осмаев и его супруга Амина Окуева. Женщина погибла на месте.
Организатора убийства Окуевой и еще двух членов банды полиция задержала 12 января.