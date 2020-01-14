Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков встретился с матерью погибшей Амины Окуевой и рассказал ей о ходе следствия. Об этом 14 января сообщает МВД Украины в Facebook

Встреча состоялась по просьбе матери Окуевой Ирины Каминской. С разрешения следователя министр проинформировал потерпевшую сторону о ходе дела.

«Тем, кто заказал убийство моей дочери, не дает покоя независимость Украины. То, что я услышала сегодня, заверило меня, что следствие работает в правильном направлении и что никто не даст спуску этим людям, все виновные будут наказаны», — сказала Каминская.

Золотарев: Судьба украинского радикала — тюрьма или могила Адам Осмаев и его супруга Амина Окуева. Женщина погибла на месте.

Организатора убийства Окуевой и еще двух членов банды полиция задержала 12 января.