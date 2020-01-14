Министерство иностранных дел Украины просит правительство и Киевскую городскую госадминистрацию (КГГА) рассмотреть вопрос передачи Германии в бесплатное пользование здания на ул. Лютеранской, 18-20 в центре Киева. Об этом сообщило издание «КиевVласть» со ссылкой на письмо МИД в Кабмин и КГГА от 27 декабря 2019 года

Третий – лишний. Очередной визит Меркель в Киев обойдется без пепла на голове © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

По данным ведомства, Берлин длительное время поднимает вопрос передачи в пользование германской стороне здания бывшей евангелической школы на ул. Лютеранской, 18-20. Подчеркивается, что эту тему поднимала также лично канцлер ФРГ Ангела Меркель, в связи с чем МИД ожидает разговора об этом во время визита премьер-министра Алексея Гончарука в Германию в начале 2020 года.

«По указанному адресу планируется разместить немецкоязычную школу и институт Гете, что обусловлено растущим интересом к немецкому языку и ограниченностью помещений, в которых размещены эти две организации», — говорится в тексте письма.

Отмечается, что немецкая сторона хочет получить помещения в бесплатное долгосрочное пользование и обещает инвестировать в реставрацию помещений с сохранением их архитектурной ценности и значимости для культурного наследия.

МИД также обратил внимание на то, что для решения этого вопроса необходимо внести изменения в законодательство об аренде госимущества, в частности, в «Методику расчета арендной платы за государственное имущество».

По мнению дипломатов, передача помещений в пользование Германии могло бы помочь открыть в Берлине для украиноязычной общины школы с двуязычным украинско-немецким образованием.