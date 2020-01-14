МИД просит предложить правовые механизмы передачи здания для обустройства в нем немецкого культурного и образовательного центра.
По данным ведомства, Берлин длительное время поднимает вопрос передачи в пользование германской стороне здания бывшей евангелической школы на ул. Лютеранской, 18-20. Подчеркивается, что эту тему поднимала также лично канцлер ФРГ Ангела Меркель, в связи с чем МИД ожидает разговора об этом во время визита премьер-министра Алексея Гончарука в Германию в начале 2020 года.
«По указанному адресу планируется разместить немецкоязычную школу и институт Гете, что обусловлено растущим интересом к немецкому языку и ограниченностью помещений, в которых размещены эти две организации», — говорится в тексте письма.
Отмечается, что немецкая сторона хочет получить помещения в бесплатное долгосрочное пользование и обещает инвестировать в реставрацию помещений с сохранением их архитектурной ценности и значимости для культурного наследия.
МИД также обратил внимание на то, что для решения этого вопроса необходимо внести изменения в законодательство об аренде госимущества, в частности, в «Методику расчета арендной платы за государственное имущество».
По мнению дипломатов, передача помещений в пользование Германии могло бы помочь открыть в Берлине для украиноязычной общины школы с двуязычным украинско-немецким образованием.