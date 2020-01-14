Олифер сообщила, что сегодня в Киеве представитель Украины в контактной группе по решению конфликта в Донбассе Леонид Кучма встретился со специальным представителем действующего главы ОБСЕ на Украине и в Трехсторонней контактной группе Хайди Грау. Кучма поздравил Грау со вступлением в полномочия и выразил надежду, что ее работа поможет приблизить Украину к миру.
«В разговоре речь шла о ходе имплементации Минских соглашений и реализации договоренностей лидеров стран «нормандской четверки» в Париже. Обсудили повестку дня первого заседания ТКГ в 2020 году, которое должно состояться 16 января в Минске», — говорится в сообщении.
Также Кучма сообщил о несоблюдении режима тишины со стороны ополченцев в Донбассе.