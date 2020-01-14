Шевелящиеся сладости. Криворожцы рассказали, кого они нашли в рахат-лукуме и ужаснулись

Огромный червяк лакомился восточными сладостями и пугал покупателей. Об этом написала жительница Кривого Рога Ольга Кузнецова в Facebook 13 января

«Сегодня купили в гости рахат-лукум на рынке Восхода у женщин, одна из них восточной национальности. Торгуют узбекскими продуктами. От находки с последним кусочком ужаснулись», — написала женщина в группе «Земляки из Криворожья».

Ранее сообщалось, что жительница Херсона приобрела в магазине для ребенка диетическое печенье с верёвками вместо начинки.

По статистике, более половины украинских магазинов продают просроченные продукты, товары без информации и неправильно хранят продукты, нарушая права потребителей.

Так, жительница Днепра из магазина принесла домой апельсины с червяками. В Ровно в продуктовом магазине «Копейка» покупатели сняли на видео крысу, барахтавшуюся на прилавке с молочными продуктами. А в Киеве кошка справляла нужду в сыпучие продукты в магазине «Фуршет».