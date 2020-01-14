В январе 2020 года государственный концерн «Укрспирт» намерен продать до 440,6 тысячи декалитров спирта, что примерно вдвое превышает продажи за январь 2019 года. Об этом 14 января сообщает regnum.ru
По словам исполняющего обязанности председателя «Укрспирта» Сергея Блескуна, рост продаж является результатом «эффективной борьбы с теневым оборотом спирта».
В этом году на Украине начали работать десять заводов-производителей спирта, что на три больше, чем в прошлом.
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