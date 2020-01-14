Водка и смерть. Пока власти воюют за спирт, украинцы умирают от палёнки
Водка и смерть. Пока власти воюют за спирт, украинцы умирают от палёнки
© РИА Новости, Алексей Куденко | Перейти в фотобанк
По словам исполняющего обязанности председателя «Укрспирта» Сергея Блескуна, рост продаж является результатом «эффективной борьбы с теневым оборотом спирта».

В этом году на Украине начали работать десять заводов-производителей спирта, что на три больше, чем в прошлом.