В январе 2020 года государственный концерн «Укрспирт» намерен продать до 440,6 тысячи декалитров спирта, что примерно вдвое превышает продажи за январь 2019 года. Об этом 14 января сообщает regnum.ru

Водка и смерть. Пока власти воюют за спирт, украинцы умирают от палёнки © РИА Новости, Алексей Куденко | Перейти в фотобанк Сергея Блескуна, рост продаж является результатом «эффективной борьбы с теневым оборотом спирта».

В этом году на Украине начали работать десять заводов-производителей спирта, что на три больше, чем в прошлом.