Политические силы на Украине, которых не допустили к дележу земли, пытаются возглавить протестные акции. Об этом 14 января в комментарии изданию Украина.ру рассказал политолог Сергей Белашко

Монтян объяснила, зачем ветеранам АТО раздают земельные участки © Монтян

По словам Белашко, влиятельные силы на Украине стремятся присвоить Фонд государственных земель, в котором от 8 до 10,5 млн гектаров. Эти земельные угодья перейдут в частные руки, в том числе в собственность транснациональных корпораций.

«Вот, собственно, интересы влиятельных людей. Есть менее влиятельные люди, которых пока не допустили к этому пирогу. Они прорываются к этому корыту, хотят урвать свой кусок. И начинают качать лодку, то есть предъявляют ультиматум: либо дайте нам дерибанить землю, либо мы вам устроим веселую жизнь. В частности, такую политику я вижу со стороны партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко», — рассказал политолог.

Белашко добавил, что если лидеры протеста получат несколько тысяч гектаров земли, то выступления против земельной реформы сойдут на нет.