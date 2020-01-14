Гончаренко подал в Раду законопроект о понижении зарплат депутатам

Депутат от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко зарегистрировал в Верховной Раде законопроект о понижении зарплат депутатам. Об этом он сообщил 14 января в своем Telegram-канале

Зарплата главы «Укрпочты» почти в 2,5 раза превышает оклад американского президента © фотобанк

«Зарплата пока осталась прежней — около 40 тысяч (порядка 100 тысяч рублей. — Ред.). Но "слуги" постоянно говорят о повышении, и я уверен, что в скором времени таки попытаются это сделать. Для них пресловутая "эпоха бедности" и правда закончилась», — написал он.

Гончаренко добавил, что подал законопроект о том, чтобы снизить зарплату депутатов, которая, по его словам, должна соответствовать уровню жизни украинцев.