«Гетманцев сегодня решил позасевать на комитете. Щедровок не пел, потому что не знает. А я знаю и подскажу одну в тему», — говорится в сообщении.
Далее на канале был опубликован текст святочной народной песни, исполняемой на Украине, где автор намекает на то, что президентская партия набивает себе карманы.
Посевание совершается в первый день нового года, на Рождество и на Старый Новый год. Согласно традиции, на Украине щедровать начинают вечером 13 января и до полуночи. Посевают утром 14 января до полудня.