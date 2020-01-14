Глава налогового комитета Рады Даниил Гетманцев совершил обряд, направленный на обеспечение урожая в наступившем году, рассыпав по кабинету зерно. Соответствующее видео 14 января обнародовал Телеграмм-канал «Влада Украинская»

«Гетманцев сегодня решил позасевать на комитете. Щедровок не пел, потому что не знает. А я знаю и подскажу одну в тему», — говорится в сообщении.

Круговорот колбас в природе: колядки, щедривки и прочие агрокультурные брожения вокруг новогодних дат © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Посевание совершается в первый день нового года, на Рождество и на Старый Новый год. Согласно традиции, на Украине щедровать начинают вечером 13 января и до полуночи. Посевают утром 14 января до полудня.