Председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук считает, что депутаты не имеют ни морального, ни юридического права повышать себе зарплату. Об этом 14 января он заявил в комментарии телеканалу «112 Украина»

Зарплата главы «Укрпочты» почти в 2,5 раза превышает оклад американского президента © фотобанк Дмитрий Разумков заявил, что зарплата народных депутатов будет увеличена, однако размер прибавки не соответствует опубликованным данным в СМИ. По его словам, зарплата вырастет на 3 тысячи гривен (около 8,5 тысячи рублей).

«Если вы слышали, сейчас председатель ВР об этом говорил, и мы отдельно будем рассматривать этот вопрос. Я считаю, что народные депутаты не имеют ни морального, ни политического, ни юридического права сегодня повышать себе зарплату в этих условиях, как, впрочем, и чиновники Кабмина, которые уже высказывают слова бравады по поводу того, что уже повышены зарплаты», — заявил он.