В декабре 2019 года «Газпром» и «Нафтогаз» подписали протокол по газовому сотрудничеству, в рамках которого компании заключили соглашение о продолжении транзита газа (65 миллиардов кубов газа в 2020 году и по 40 миллиардов кубов — в 2021-2024-м) и урегулировании взаимных претензий.
При этом, по мнению Золотарева, транзит будет, но в размере не 50-60 миллиардов кубометров, как того хочет «Нафтогаз», а 30-40 миллиардов.
«В настоящее время Россия пошла на фиксацию убытков, чтобы далее иметь более крепкие позиции. В течение года с запуском "Северного потока — 2" и с запуском "Турецкого потока" у "Газпрома" появятся более сильные позиции, и он начнет диктовать условия. Это может ударить по экономике Украины, что в свою очередь может обрушить падение ВВП на 1,5%», — считает эксперт.
«Турецкий поток» заработал 8 января, а «Северный поток — 2», против которого введены американские санкции, Россия самостоятельно, по словам председателя правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера, сможет достроить к концу 2020-го или к первому кварталу 2021 года.