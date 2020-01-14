В течение 2020 года - с запуском газопроводов «Северный поток - 2» и «Турецкий поток» - «Газпром» приобретет более сильные позиции и начнет диктовать свои условия. Об этом политолог Андрей Золотарев сказал в комментарии изданию «Голос.UA» 14 января

«Препятствий нет»: Миллер заявил, что РФ сможет сама достроить «Северный поток-2» © РИА Новости, Алексей Никольский | Перейти в фотобанк

При этом, по мнению Золотарева, транзит будет, но в размере не 50-60 миллиардов кубометров, как того хочет «Нафтогаз», а 30-40 миллиардов.

«В настоящее время Россия пошла на фиксацию убытков, чтобы далее иметь более крепкие позиции. В течение года с запуском "Северного потока — 2" и с запуском "Турецкого потока" у "Газпрома" появятся более сильные позиции, и он начнет диктовать условия. Это может ударить по экономике Украины, что в свою очередь может обрушить падение ВВП на 1,5%», — считает эксперт.

«Турецкий поток» заработал 8 января, а «Северный поток — 2», против которого введены американские санкции, Россия самостоятельно, по словам председателя правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера, сможет достроить к концу 2020-го или к первому кварталу 2021 года.