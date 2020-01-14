«Как олень»: Садовый возмутил львовян своей неправильной парковкой — фото

Водитель мэра Львова Андрея Садового припарковал служебную машину с нарушениями правил дорожного движения — и, как отметили очевидцы, уже не впервые. Фото, на котором зафиксировано нарушение, заместитель городского председателя Львова Андрей Москаленко опубликовал на днях на своей странице в Facebook

Он написал сообщение о продаже Toyota Camry 2006 года за 110 тысяч гривен (281,8 тыс. рублей), но не обратил внимания на то, что машина припаркована с нарушением — на фото видно, что авто заняло сразу два парковочных места.

«Права за сало?»: «Юзик» возмутил украинцев своей хамской парковкой - фото © Facebook, Юрий Корявченков

«Владелец парковаться нормально не умеет», «Это типа купили машину за деньги налогоплательщиков, и еще пиарятся на ее продаже?», «А почему авто припарковано между двумя местами на полосе?», «Водитель — бог парковки», «Я паркуюсь, как олень», — написали в комментариях.

Хамской парковкой регулярно возмущает украинцев и депутат от фракции «Слуги народа», коллега президента Украины Владимира Зеленского по «95 кварталу» Юрий Корявченков (Юзик), чье авто уже неоднократно попадало на камеры во время нарушения ПДД.