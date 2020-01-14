«Как олень»: Садовый возмутил львовян своей неправильной парковкой — фото

Он написал сообщение о продаже Toyota Camry 2006 года за 110 тысяч гривен (281,8 тыс. рублей), но не обратил внимания на то, что машина припаркована с нарушением — на фото видно, что авто заняло сразу два парковочных места.
Львовян возмутило такое поведение мэра, и они выразили возмущение многочисленными гневными комментариями, отметив, что градоначальник должен быть достойным примером для горожан, однако на практике получается наоборот.
«Владелец парковаться нормально не умеет», «Это типа купили машину за деньги налогоплательщиков, и еще пиарятся на ее продаже?», «А почему авто припарковано между двумя местами на полосе?», «Водитель — бог парковки», «Я паркуюсь, как олень», — написали в комментариях.
Хамской парковкой регулярно возмущает украинцев и депутат от фракции «Слуги народа», коллега президента Украины Владимира Зеленского по «95 кварталу» Юрий Корявченков (Юзик), чье авто уже неоднократно попадало на камеры во время нарушения ПДД.