Власти Ирана могут выслать из страны посла Великобритании Роберта Макейра. Об этом 14 января сообщило агентство ISNA со ссылкой на официального представителя судебной власти страны Голямхосейна Эсмаили

Как авиакатастрофа в Иране изменит украинскую политику. Мнение экспертов © Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран | Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран | Перейти в фотобанк

Иранские власти полагают, что он руководил антиправительственными акциями. Сам Макейр эти обвинения категорически отвергает.

«В международном праве такие люди считаются нежелательными персонами, и наш народ ожидает, что он будет выслан из страны, также этого требует и международное сообщество», — рассказал Эсмаили.

По его словам, окончательное решение примут МИД и правительство Ирана. Процедура будет происходить в соответствии со статьей 9 Венской конвенции о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 года.

Преследование британского посла осудили премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и канцлер Германии Ангела Меркель.