Британского дипломата задержали 11 января в Тегеране во время акции протеста, которую спровоцировало известие о том, что ПВО Ирана сбила украинский Boeing. Через несколько часов Макейра отпустили.
Иранские власти полагают, что он руководил антиправительственными акциями. Сам Макейр эти обвинения категорически отвергает.
«В международном праве такие люди считаются нежелательными персонами, и наш народ ожидает, что он будет выслан из страны, также этого требует и международное сообщество», — рассказал Эсмаили.
По его словам, окончательное решение примут МИД и правительство Ирана. Процедура будет происходить в соответствии со статьей 9 Венской конвенции о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 года.
Преследование британского посла осудили премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и канцлер Германии Ангела Меркель.