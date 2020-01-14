В больницы Тернополя и других городов Украины массово поступают люди с вирусной пневмонией: трое заболевших умерли, а пятеро находятся в реанимации. Об этом говорится в сюжете ТСН 13 января

Пневмония уложила на больничные койки восемь школьников в Херсоне © РИА Новости, Максим Богодвид | Перейти в фотобанк

«Один-два-три-четыре дня они лечатся самостоятельно. Тогда уже начинает нарастать одышка, высокая температура, сухой кашель или даже кашель с прожилками крови… Кровь поступает с кислородом в легкие. Они не могут забрать соответствующее количество кислорода, которое необходимо для организма. От того начинает страдать мозг, сердце», — рассказала врач-пульмонолог Алла Пастернак.

В связи с этим врачи посоветовали украинцам обращаться к медикам в первый же день высокой температуры. Пневмонию на начальной стадии может обнаружить рентген.

Нынешний наплыв пациентов с вирусной пневмонией медики сравнивают с событиями десятилетней давности, когда в стране была эпидемия свиного гриппа. Так, по словам инфекциониста Ольги Голубовской, тогда заболевание, унесшее жизни 400 украинцев, начало распространяться именно с западных областей.

Стоит отметить, что на сегодняшний день смертельные случаи есть не только в Тернополе: трое пациентов умерли и в Житомире, а в других регионах больницы также уже переполнены пациентами с тяжелыми случаями пневмонии.