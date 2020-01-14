Экс-депутат Рады Игорь Мосийчук намерен подать в полицию заявление на главу микрофинансовой организации «Монетка», которая занимается вымогательством денег. Об этом 14 января он сообщил на своей странице в Facebook

«Зеленский готовится обезглавить украинскую таможню» – Мосийчук © Facebook Max Nefyodov

«Со временем сын понял, что отец и мать, которые отговаривали его от поступка, правы… Святослав, чтобы вернуть этот кредит кроме учебы пошел на две работы. Но эта «Монетка» так начала начислять проценты, что за счет работы погасить долг стало нереально», — написал Мосийчук.

Политик отметил, что в суд для взыскания кредита со Святослава «Монетка» не обращалась. Однако накануне начала шантажировать и угрожать с требованием выплаты суммы в четыре раза большей, чем кредит.

Кроме того, экс-депутат заявил, что неизвестная женщина позвонила ему утром и заявила, что против него будет организована кампания в Интернете, пока он не вернет за сына кредит. Также Мосийчук сказал, что обратится в правоохранительные органы с заявлением о преступлении.