«Российские новости, „уникальная природа России", праздничные дни России и т.п. Что это за „русский мир" в Минске? Мы живем в Беларуси, зачем мне знать про памятные даты России?» — цитирует сайт письмо возмущенного читателя.
В свою очередь, ответственный за вещание в транспорте Илья Чайковский был вынужден оправдываться перед оппозиционными журналистами, отметив, что Белоруссия является частью Союзного государства, а в видеороликах информация из широкого доступа.
«На телевизоры мы заключили договор, организация установила их, ничего не соответствующего закону там нет. Идет беззвучный вариант роликов, ни водителю, ни пассажирам они не мешают», — ответил Чайковский.
Он пояснил, что в стране пока не выпускают подобного контента, добавив, что попросит компанию присылать такие же ролики на белорусскую тематику.
Политолог Андрей Суздальцев считает, что сегодня возможно превращение Белоруссии в откровенно русофобское государство по украинскому образцу, поскольку там тоже есть агрессивное меньшинство, ненавидящее Россию.