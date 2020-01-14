Оппозиционный белорусский сайт TUT.BY 13 января выпустил материал о том, что в минских маршрутных такси на мониторах стали демонстрировать информационные сюжеты о достопримечательностях и истории России

«Даем миллиарды стране, наживающейся на войне в Донбассе» — Суздальцев о Белоруссии © Пресс-служба президента Украины | Пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

В свою очередь, ответственный за вещание в транспорте Илья Чайковский был вынужден оправдываться перед оппозиционными журналистами, отметив, что Белоруссия является частью Союзного государства, а в видеороликах информация из широкого доступа.

«На телевизоры мы заключили договор, организация установила их, ничего не соответствующего закону там нет. Идет беззвучный вариант роликов, ни водителю, ни пассажирам они не мешают», — ответил Чайковский.

Он пояснил, что в стране пока не выпускают подобного контента, добавив, что попросит компанию присылать такие же ролики на белорусскую тематику.

Политолог Андрей Суздальцев считает, что сегодня возможно превращение Белоруссии в откровенно русофобское государство по украинскому образцу, поскольку там тоже есть агрессивное меньшинство, ненавидящее Россию.