Житель Харьковской области Ерванд Алексанян, которого обвиняют в поджоге дверей местной облгосадминистрации, сообщил, что незадолго до случившегося встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом пишет издание NewsRoom во вторник, 14 января

Третий смеющийся. Станет ли Харьков жертвой личных амбиций? © Andrey Avdeenko Владимиру Зеленскому.

Негодующего жителя Харьковской области приняли не сразу. Но он продолжил добиваться встречи и устроил у входа в Офис президента «пикник» с семьей. После этого его пригласили на встречу с главой государства, сообщил Алексанян.

«Подходит полицейский и говорит, что меня уже ждут у черного входа. Я жену с ребенком оставил у главных дверей и пошел. Поднимаюсь вверх, захожу в кабинет, а передо мной президент. "Минута. Выкладывай". Я все рассказал. Он попросил изложить проблему на бумаге и сказал, что в четверг меня примет глава Харьковской ОГА Алексей Кучер», — рассказал Алексанян.

При этом он обращает внимание на то, что проблема с дорогой так и не была решена, из-за этого он осуществил поджог дверей местной администрации. Только после этого в населенный пункт приехали представители автодора и начались ремонтные работы, пишет издание.