Соратники президента Украины Владимира Зеленского предложили две схемы, которые позволят иностранным компаниям покупать землю на Украине. Об этом 14 января сообщил Тelegram-канал «Резидент» со ссылкой на источник в офисе главы государства

Ранее президент Владимир Зеленский пообещал вынести вопрос продажи земли иностранцам на всенародный референдум.

Бессрочная акция: противники рынка земли перекрыли дороги в центре Киева © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

В дальнейшем компанию доведут до банкротства, а земельные участки перейдут в собственность банка-кредитора. Тем временем на Украине начнется информационная кампания, целью которой будет пропаганда продажи земли иностранцам. Таким образом, банки получат возможность продавать землю нужным покупателям.

Вторая схема подразумевает создание западными компаниями подставных фирм на Украине.

«Земля будет приобретаться как залог в банке и принадлежать будет украинцам фиктивно, но закон не нарушен, а значит все хорошо», — говорится в сообщении.

В декабре 2019 года депутаты Рады проголосовали за закон об обороте сельскохозяйственных земель в первом чтении, однако принять его в целом не удалось — подготовка к голосованию обернулась акциями протеста в Киеве и еще семи областях Украины и скандалом в Верховной Раде.

Тем не менее, профильный комитет рекомендовал депутатам принять земельную реформу. Согласно законопроекту, рынок земли предлагают открыть с 1 октября 2020 года.

Во вторник, 14 января, под стенами Верховной Рады началась бессрочная акция противников отмены моратория на продажу земли.