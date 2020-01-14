«Сделал запрос в Офис президента о поездке Зеленского в Оман. Хочу узнать, кто именно организовывал визит Зеленского в Оман? По чьему приглашению он туда полетел? Действительно ли перелет Зеленского был чартерным рейсом? Кто оплатил перелет? Почему президент Украины проживал в отеле The Ritz-Carlton? Кто оплачивал проживание? Ждем официальный ответ», — написал Гончаренко.
Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский с семьей 5 января за собственный счет улетел в Оман, где провел несколько рабочих встреч. Там он, по данным СМИ, поселился в пятизвездочной гостинице на берегу Оманского залива неподалеку от Маската.
В связи с крушением «Боинга» «Международных авиалиний Украины» 8 января Зеленский прервал свой визит в Оман.