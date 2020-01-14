Депутат Верховной Рады от фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко сделал запрос в Офис президента о поездке главы государства в Оман. Об этом во вторник, 14 января, он написал на своей странице в Facebook

«Сделал запрос в Офис президента о поездке Зеленского в Оман. Хочу узнать, кто именно организовывал визит Зеленского в Оман? По чьему приглашению он туда полетел? Действительно ли перелет Зеленского был чартерным рейсом? Кто оплатил перелет? Почему президент Украины проживал в отеле The Ritz-Carlton? Кто оплачивал проживание? Ждем официальный ответ», — написал Гончаренко.

«Рука Шефира»: выяснилось, кто и зачем слил в сеть фото Зеленского в Омане © strana.ua Владимир Зеленский с семьей 5 января за собственный счет улетел в Оман, где провел несколько рабочих встреч. Там он, по данным СМИ, поселился в пятизвездочной гостинице на берегу Оманского залива неподалеку от Маската.

В связи с крушением «Боинга» «Международных авиалиний Украины» 8 января Зеленский прервал свой визит в Оман.