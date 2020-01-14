Пассажиропоток на границе Украины с Россией уменьшился почти на 10% в 2019 году. Об этом 14 января сообщил пресс-центр Государственной пограничной службы Украины

Украинские туристы массово возвращаются в Крым © Скриншот из видео Украина.ру сообщении.

По данным ведомства, также за год существенно уменьшилось число граждан, которые пересекли границу с Белоруссией (на 9%) и Молдавией (на 6,1%).

При этом в 2019 году украинские пограничники оформили рекордное число граждан — более 102 миллионов человек. Указывается, что в том году на самолетах украинскую границу пересекли на 23% больше людей, чем в 2018-м, а морским транспортом — на 11,5% больше.

Пассажиропоток с Евросоюзом в прошлом году оставался на уровне 2018-го.