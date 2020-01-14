«Почти на 10% уменьшился пассажиропоток на российско-украинской границе. Если в 2018 году на этом участке пограничники оформили более 11 миллионов человек, то в 2019 — менее 10 миллионов. При этом границу с Россией пересекло на 800 тысяч украинцев меньше (7 миллионов человек)», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, также за год существенно уменьшилось число граждан, которые пересекли границу с Белоруссией (на 9%) и Молдавией (на 6,1%).
При этом в 2019 году украинские пограничники оформили рекордное число граждан — более 102 миллионов человек. Указывается, что в том году на самолетах украинскую границу пересекли на 23% больше людей, чем в 2018-м, а морским транспортом — на 11,5% больше.
Пассажиропоток с Евросоюзом в прошлом году оставался на уровне 2018-го.