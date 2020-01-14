Изначально было понятно, что уход Украины из ПАСЕ носил временный характер и возвращение к работе было лишь вопросом времени. Об этом рассказал руководитель аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев 14 января в комментарии изданию «Главред»

Золотарев: Судьба украинского радикала — тюрьма или могила Алексей Гончаренко сообщил, что Украина намерена восстановить участие в парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), которое она прекратила с июня 2019 года.

Эксперт напомнил, что Украина, отказавшись от членства в ПАСЕ в знак протеста против возвращения в ее состав российской делегации, «выстрелила себе в ногу», так как она не смогла заявить там о собственной позиции и ее политические возможности были ограничены.

Но с учетом того, что уже было принято решение мировыми игроками о возвращении России в ПАСЕ, не в последнюю очередь под давлением экономических обстоятельств, то, по его мнению, от украинского демарша практически ничего не зависело.

«Сейчас готовность в возвращении вызвана именно заявлением своего мнения и возможностью оппонировать России. Поскольку инфантильное поведение в стиле "вы плохие, уйду от вас" позиции Украины отнюдь не усиливает», — пояснил Золотарев.

Тем не менее, рассуждает политолог, на возвращении делегации вовсю будут играть противники президента внутри страны — в частности, будут вовсю искать «капитулянтскую позицию», обвинять руководство страны и парламента в непоследовательности и так далее.