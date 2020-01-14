Во вторник, 14 января, в Киеве возобновится суд по делу казахской журналистки и блогерши Жанары Ахметовой, экстрадиции которой добивается Казахстан. Об этом сообщил телеканал ZIK

На заседании окончательно станет известно, будет ли рассмотрен запрос журналистки на получение политического убежища на Украине.

Выборы в Казахстане. «Полноценный президент», первая женщина-кандидат и акции протеста © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

В марте 2017 года она приехала на Украину, где просила убежища, связывая возбужденные в ее отношении дела с «оппозиционной деятельностью».

В октябре 2017 года Киево-Святошинский райсуд арестовал Ахметову на 18 суток, позже продлив срок заключения. С тех пор тянутся судебные процессы, связанные с запросом на получение политического убежища и запросом Казахстана на экстрадицию.