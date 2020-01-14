На заседании окончательно станет известно, будет ли рассмотрен запрос журналистки на получение политического убежища на Украине.
По данным МВД Казахстана, Ахметова с марта 2005 по октябрь 2008 года завладела более 132 тыс. долларов (более 8 млн рублей), пообещав вернуть их обманутым гражданам с процентами.
В марте 2017 года она приехала на Украину, где просила убежища, связывая возбужденные в ее отношении дела с «оппозиционной деятельностью».
В октябре 2017 года Киево-Святошинский райсуд арестовал Ахметову на 18 суток, позже продлив срок заключения. С тех пор тянутся судебные процессы, связанные с запросом на получение политического убежища и запросом Казахстана на экстрадицию.