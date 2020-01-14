Госкомитет Украины по вопросам телевидения и радиовещания (Госкомтелерадио) в 2019 году более 2 тысяч раз отказал в ввозе в страну российской издательской продукции, в том числе из-за антиукраинского содержания 151 издания. Об этом сообщила пресс-служба ведомства 13 января

На Украине с 2017 года запретили ввоз более миллиона книг из РФ © flickr.com, Abhi Sharma сообщении.

В частности, на основании отрицательных заключений экспертного совета Госкомтелерадио в выдаче разрешений на ввоз с территории РФ было отказано 151 изданию якобы антиукраинского содержания совокупным тиражом почти в миллион экземпляров.

Еще 2 тысячам 171 изданию было отказано в ввозе из-за того, что субъекты хозяйствования не в полном объеме подали пакет документов, необходимых для получения разрешения, или же в поданных документах были найдены недостоверные сведения.

Кроме того, в связи с решением Совета национальной безопасности и обороны Украины от 19 марта 2019 года «О применении, отмене и внесении изменений в персональные специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)» в санкционный список по предложению Госкомтелерадио были включены девять издательств и три владельца веб-сайтов, которые «распространяют издательскую продукцию, содержание которой направлено на ликвидацию независимости Украины, пропаганду насилия, разжигание межэтнической, расовой, религиозной вражды, совершения террористических актов, посягательство на права и свободы человека».

В связи с этим Госкомтелерадио приостановило на три года выдачу этим издательствам разрешений на ввоз своей продукции, а также остановил на срок применения санкций действие 11 тысяч 894 ранее выданных разрешений. В частности, в 2019 году ведомство составило 21 протокол о наложении административно-хозяйственных штрафов.

Отмечается, что общая сумма начисленных штрафных санкций за этот период составила 876 330 гривен (2,2 миллиона рублей).

Стоит отметить, что параллельно с этим в 2019 году Госкомтелерадио разрешило ввоз на Украину более 4,6 тысячи российских изданий.