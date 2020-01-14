Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков предложил заслушать министров и премьера Алексея Гончарука относительно информации о высоких премиях. Об этом 14 января он сообщил на заседании парламента, которое транслировал телеканал «Рада»

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«Также есть предложение во время часа вопросов к правительству заслушать после министра иностранных дел позиции министров и, возможно, премьера по тем премиям, если они действительно соответствуют действительности, которые были начислены отдельным министрам в Кабинете министров Украины», — заявил он.