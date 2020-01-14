Разумков отметил, что обращался к аппарату парламента, чтобы прояснить информацию СМИ о том, что депутаты получили премии и повышенную зарплату. По его словам, есть индексация зарплат депутатов, но она не соответствует тем зарплатам, о которых пишут в СМИ.
«Также есть предложение во время часа вопросов к правительству заслушать после министра иностранных дел позиции министров и, возможно, премьера по тем премиям, если они действительно соответствуют действительности, которые были начислены отдельным министрам в Кабинете министров Украины», — заявил он.