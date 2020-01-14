Таганский суд Москвы заочно арестовал украинского бизнесмена, основателя девелоперской компании Mos City Group Павла Фукса, обвиняемого в мошенничестве. Об этом адвокат Мурад Мусаев сообщил "Интерфаксу" 13 января

Братья Фукс: «инвесторы» в проект «Слуги народа» и мина под Трампа © Jbuket / wikimedia.org

«Павла [Фукса] снова арестовали заочно», — сказал Мусаев.

В ноябре 2018 года Фукс вошел в список крупнейших украинских бизнесменов, в отношении которых Россия ввела специальные экономические меры. В конце декабря 2018 года против него было возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в отношении застройщика ЖК Sky House. Тогда же он был объявлен в международный розыск.

Представители Москомстройинвеста утверждают, что обязательства перед дольщиками не исполнены с 2014 года.

Sky House — проблемный объект, строящийся с 2008 года. Завершить возведение ЖК планировалось еще в 2011 году, но с тех пор разрешение на строительство несколько раз продлевалось. Жилой комплекс готов на 90%, но сдать его в эксплуатацию мешают незаконченная отделка, работы по прокладке внутренних инженерных сетей и конфликт инвестора с властями города.