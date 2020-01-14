Это министр экономики Тимофей Милованов, министр образования и науки Анна Новосад, глава Минсоцполитики Юлия Соколовская. По данным канала, эти отставки связаны с торгами в Верховной Раде по голосованию за рынок земли сельхозназначения.
Набрать нужное количество депутатов для успешного голосования получается только в случае учета кадровых требований ряда средних и мелких депутатских групп, отмечает «Тень на плетень».
По его информации, в пул по торгу с народными избранниками попали также должности председателя Государственного таможенного комитета и главы Государственной налоговой службы.
Telegram-канал обращает внимание, что все кандидаты на уход — «соросята», выходцы из структур, которые финансируются фондом американского миллиардера Джорда Сороса, известного своим влиянием на украинскую политику и активной поддержкой госпереворота 2014 года на Украине.