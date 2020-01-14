Семидесятилетняя жительница Житомирской области Ольга Орлова провела в поле в легкой одежде 1,5 суток при температуре воздуха минус 3 градуса. Об этом на днях сообщили в сюжете ТСН

В Киеве пьяная пенсионерка врезалась в автобус: шесть пассажиров в госпитале © Facebook, Головне управління ДСНС України у м.Києві | Перейти в фотобанк

Несчастная успела позвонить родным и сказать, что упала, после чего связь с ней оборвалась.

Односельчане искали женщину до поздней ночи и только наутро обратились в полицию. Несколько часов патрульные и селяне прочесывали пятикилометровый путь от дома пенсионерки к железнодорожной станции, в итоге нашли ее в поле.

Сейчас женщина находится в реанимации. У неё сильное переохлаждение, обморожены руки и ноги. Как рассказали врачи, состояние тяжелое, но стабильное.