Пенсионерка поехала к родственникам, она шла на железнодорожную станцию, споткнулась и упала. Подняться на ноги она не смогла, поэтому пыталась ползти в направлении дома, но сбилась с пути.
Несчастная успела позвонить родным и сказать, что упала, после чего связь с ней оборвалась.
Односельчане искали женщину до поздней ночи и только наутро обратились в полицию. Несколько часов патрульные и селяне прочесывали пятикилометровый путь от дома пенсионерки к железнодорожной станции, в итоге нашли ее в поле.
Сейчас женщина находится в реанимации. У неё сильное переохлаждение, обморожены руки и ноги. Как рассказали врачи, состояние тяжелое, но стабильное.