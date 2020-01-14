Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар объяснил отказ подписать мирный договор с главой правительства национального согласия (ПНС) Фаизом Сараджем тем, что в предложенном в Москве варианте документа не учтены важные для ЛНА пункты. Об этом 14 января сообщает телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники

У Москвы нет корыстных интересов — Мирзаян о позитивной роли России в переговорах по Ливии © РИА Новости, Нина Зотина

После вооруженной интервенции НАТО и убийства президента Муаммара Каддафи Ливия, бывшая одной из процветающих стран Африки, погрузилась в неуправляемый хаос.

В 2014 году на парламентских выборах победило антиисламистское объединение националистов и либералов, но исламисты не признали проигрыш, в результате чего в стране сложилось двоевластие.

На востоке (город Тобрук) заседает парламент, избранный населением, под руководством Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, а в Триполи — международно признанное Правительство народного согласия, созданное по инициативе ООН, во главе с Фаизом Сараджем.

Переговоры между Хафтаром и Сараджем планировались 13 января в Москве, однако в итоге они сорвались. Причиной тому стал отказ сил ЛНА покидать Триполи. Тем не менее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что «определенный прогресс» на переговорах был достигнут.