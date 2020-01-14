В этом году организаторы продают не только свидания, но и услуги. К примеру, потратиться можно на прическу, макияж, пошив одежды.
Оплата пойдет на приобретение канцтоваров, сладостей и подарков для детей из Мирненского приюта и Новониколаевской школы-интерната.
«В нашей акции вы можете стать лотом или покупателем. А можете и тем, и другим. Желающие стать лотом присылают нам в директ описание услуги или товара, который могут предложить, а также соответствующие фото. Мы даем лоту порядковый номер и выкладываем пост на нашу страницу. После этого покупатели в комментариях делают ставки. Минимальная ставка — 50 грн (128 руб. — ред.), минимальное ее повышение — 10 грн (25 руб. — ред.). Побеждает тот, кто на момент окончания акции предложил наибольшую сумму денег», — говорится в посте.
Окончанием акции становятся личные встречи ее участников либо передача сертификатов.
В качестве лотов на свидания уже выставлены психолог, ведический астролог и даже парень, именующий себя «Маньяк».
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А мы запустили нашу ежегодную акцию "Купи свидание". Пару лет назад мы вышли за рамки стандартных условий, и теперь у нас аукцион не только свиданий, но и различных услуг. Вам нужен маникюр, наращивание ресниц, модная портупея или астрологический прогноз? Тогда вам к нам. Наши лоты предоставляют самые разнообразные услуги. Вам есть что предложить в качестве лота? Тогда вам тоже на @kupi_svidanie_mlt. Как это работает? Вся информация по хештегу #куписвиданиеmltправила. Принимая участие в акции, вы можете пополнить клиентскую базу или получить что-то желаемое плюс сделать доброе дело. Ведь собранные денежные средства в дальнейшем будут потрачены на воспитанников Мирненского реабилитационного центра и Новониколаевской школы-интерната. Продавай, покупай, делай добро. Ведь делать добро — это твой выбор 🍒 #куписвиданиеmlt #tvoivybormlt #твойвыбор #молодежноедвижение #благотворительнаяакция