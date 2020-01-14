Члены молодежного движения «Твой выбор» 13 января в Instagram запустили ежегодную акцию «Купи свидание». Собранные средства пойдут на помощь детям из приюта и школы-интерната

Кровавое свидание. Одесситка «приголубила» иностранца утюгом и ножом © Morgane Lafond / flickr

Оплата пойдет на приобретение канцтоваров, сладостей и подарков для детей из Мирненского приюта и Новониколаевской школы-интерната.

«В нашей акции вы можете стать лотом или покупателем. А можете и тем, и другим. Желающие стать лотом присылают нам в директ описание услуги или товара, который могут предложить, а также соответствующие фото. Мы даем лоту порядковый номер и выкладываем пост на нашу страницу. После этого покупатели в комментариях делают ставки. Минимальная ставка — 50 грн (128 руб. — ред.), минимальное ее повышение — 10 грн (25 руб. — ред.). Побеждает тот, кто на момент окончания акции предложил наибольшую сумму денег», — говорится в посте.

Окончанием акции становятся личные встречи ее участников либо передача сертификатов.

В качестве лотов на свидания уже выставлены психолог, ведический астролог и даже парень, именующий себя «Маньяк».