Врач-диетолог Ирина Соломатина порекомендовала некоторым украинцам ограничить потребление плавленого сыра или вовсе от него отказаться. Об опасности этого продукта она рассказала изданию «Вечерняя Москва» в январе

Зрада: Весь польский сыр на украинских прилавках оказался 100% фальсификатом © РИА Новости, Евгений Одиноков | Перейти в фотобанк

При этом врач-диетолог предупредила об опасности этого продукта. Она обратила внимание на то, что плавленый сыр насыщен солями-плавителями и чрезмерное употребление такого сыра может привести к тому, что фосфаты (соли-плавители) вступят во взаимодействие в организме человека и начнут вымывать из него кальций.

Кроме того, по ее словам, плавленый сыр очень калорийный, и, соответственно, его нельзя употреблять людям, у которых в анамнезе есть атеросклероз или ожирение. Ограничить употребление плавленого сыра стоит также тем, у кого есть проблемы с обменом веществ, отметила Соломатина.

«Надо помнить, что острые, пряные сорта плавленого сыра содержат повышенное количество соли. А она противопоказана при гипертонии, связанной в свою очередь, с атеросклерозом. Я также рекомендую тем, у кого проблемы с кальцием, заменить в своем рационе плавленый сыр на обычный твердый по причине уже упомянутых мною фосфатов. Осторожно относиться к количеству съедаемого плавленого сыра следует, если есть нарушения в работе почек либо обмене мочевой кислоты», — рассказала она.

Стоит отметить, что ввиду высокой востребованности плавленых сыров на Украине у производителей нередко возникает соблазн их фальсифицировать. Так, в прошлом году в Черниговской области был обнаружен цех, где практически из отходов производили продукт, продававшийся в супермаркетах под видом популярного на Украине плавленого сырка «Дружба».