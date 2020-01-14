Топ-менеджмент НАК «Нафтогаз Украины», который получил от российского «Газпрома» почти 3 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража, получит премию в размере 1% от этой суммы. Об этом исполнительный директор компании Юрий Витренко сообщил в интервью Liga.net в январе

Витренко признал полезность обсуждения газового вопроса напрямую с Путиным © Facebook/Сергій Лещенко сказал он.

Таким образом, топ-менеджеры «Нафтогаза» получат около 29 миллионов долларов, или 700 миллионов гривен (1,8 миллиардов рублей). Число премируемых Витренко не уточнил.

Стоит отметить, что подобные премии сотрудникам украинской компании выплачивают уже не впервые. Так, в феврале 2018 года Стокгольмский арбитраж принял решение о выплате «Газпромом» «Нафтогазу» компенсации в размере 4,63 миллиарда долларов за недопоставку согласованных объемов газа для транзита.

Спустя три месяца наблюдательный совет «Нафтогаза» объявил о выплате премий 41 сотруднику в связи с этой победой в суде. При этом в сентябре 2019 года Шевченковский районный суд Киева постановил оштрафовать главу «Нафтогаза» Андрея Коболева на 1,7 тысяч гривен (4,4 тысячи рублей) за непредоставление информации об этих премиях.