По его словам, приоритетной версией было ракетное поражение, однако у экспертов были различные версии причин атаки.
«Например, была экзотическая версия, что кое-кто пытался помешать эвакуации в самолете сотрудников резидентуры США в Тегеране. Другой вариант — помешать выезду ученых, причастных к ядерной или ракетной программе», — пояснил он.
На прошлой неделе Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» загорелся и упал вскоре после взлета из аэропорта Тегерана. Погибли 176 человек, в том числе 11 граждан Украины. Ответственность за крушение самолета взял на себя Корпус стражей исламской революции. Бригадный генерал Амир Али Хаджизаде рассказал, что система ПВО приняла самолет за крылатую ракету.