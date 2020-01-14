Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов назвал тайные версии, которые рассматривались во время расследования авиакатастрофы украинского самолета в Иране. Об этом 14 января сообщает УНИАН

Воля объяснил, почему крушение Boeing в Иране обойдется для Украины без последствий © скриншот с видео ФАН

«Например, была экзотическая версия, что кое-кто пытался помешать эвакуации в самолете сотрудников резидентуры США в Тегеране. Другой вариант — помешать выезду ученых, причастных к ядерной или ракетной программе», — пояснил он.

На прошлой неделе Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» загорелся и упал вскоре после взлета из аэропорта Тегерана. Погибли 176 человек, в том числе 11 граждан Украины. Ответственность за крушение самолета взял на себя Корпус стражей исламской революции. Бригадный генерал Амир Али Хаджизаде рассказал, что система ПВО приняла самолет за крылатую ракету.