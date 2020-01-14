Сотрудник Народной милиции Луганской Народной Республики погиб в результате обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) пгт Калиново в понедельник, 13 января. Об этом 14 января сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), передает РИА Новости

Боец Народной милиции ЛНР погиб в результате обстрела со стороны киевских силовиков © РИА Новости, | Перейти в фотобанк

«В результате агрессии украинских боевиков ранение, несовместимое с жизнью, получил военнослужащий Народной милиции ЛНР», — заявил представитель ЛНР.

Он уточнил, что ВСУ вели огонь по подконтрольным Республике поселку Голубовскому из минометов калибром 82 миллиметра и Калиново из стрелкового оружия.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Кроме того, по итогам саммита «нормандской четверки» в Париже 9 декабря 2019 года европейские лидеры подписали коммюнике, в котором заявили о необходимости добиться полного прекращения огня в Донбассе.

Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.