Главный налоговик Украины Сергей Верланов отстранил от службы всю верхушку Одесской налоговой службы после того, как детективы НАБУ заподозрили Наталью Чеботареву в даче $25 тысяч взятки прокурору. Об этом Верланов сообщил 13 января на своей странице в Facebook

Гламурная начальница одесской налоговой пыталась подкупить прокурора © Юрий Ткачёв / Telegram

Верланов также перечислил меры, которые планируется немедленно принять. В их числе отстранение всего руководства ГНС в Одесской области от выполнения обязанностей и инициирование внутреннего служебного расследования в отношении указанных фактов.

«Начинаю полномасштабную проверку руководящего состава центрального аппарата ГНС и территориальных органов ГНС на предмет коррупции и неправомерных действий в отношении предпринимателей. Гарантирую НАБУ и другим правоохранительным органам полное сотрудничество и буду благодарен за информацию, которая позволит ГНС очистить свои ряды от нечестных и коррумпированных сотрудников», — отметил Верланов.

Накануне детективы Национального антикоррупционного бюро Украины сообщили о подозрении исполняющей обязанности начальника Одесского областного управления государственной налоговой службы Наталье Чеботаревой.

Следствие установило, что глава региональной ГНС предложила руководителю структурного подразделения прокуратуры ежемесячно предоставлять по 25 тысяч долларов. В ответ тот должен был не препятствовать противоправной деятельности сотрудников управления ГНС, связанной с получением неправомерной выгоды от предпринимателей, и не привлекать налоговиков к ответственности, в том числе уголовной.