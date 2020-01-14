Страны Прибалтики, в том числе Литва, известны агрессивной риторикой в адрес России. В Москве неоднократно подчеркивали, что не собираются ни на кого нападать, а обвинения в агрессии направлены на то, чтобы усилить военное присутствие на российских границах.
Эксперт отметил, что идея такого союза в его представлении близка концепции польского публициста и политика Ежи Гедройца, в соответствии с которой без демократических государств на Украине, в Белоруссии и Литве не может существовать и независимая Польша.
«С точки зрения Литвы я могу сказать то же самое: без демократической Польши, Украины и Белоруссии не может быть и свободной, демократической Литвы», — сказал Никжянтайтис.
Историк считает, что такой союз необходим в связи с «агрессией» Москвы, в частности на фоне «оккупации» Крыма (так на Западе называют возвращение полуострова в состав РФ по итогам референдума в 2014 году).
«Междуморье» — проект конфедеративного государства, которое бы простиралось от Черного и Адриатического морей до Балтийского. Эту идею после Первой мировой войны выдвинул первый глава возрожденного польского государства Юзеф Пилсудский.
Проект основывался на идее возрождения Речи Посполитой. Концепцию опротестовали СССР и все западные державы, за исключением Франции. В настоящее время эту идею поддерживают некоторые польские политики и националистическая украинская партия «Свобода».