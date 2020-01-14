Литовский историк Альвидас Никжянтайтис 13 января в интервью Polskie Radio заявил, что для противодействия «российской агрессии» необходимо заключить геополитический союз «Междуморье», куда могли бы войти Литва, Белоруссия, Польша и Украина

День в Истории. Речь Посполитая и Османская империя заключили перемирие под Хотином © Public domain

Эксперт отметил, что идея такого союза в его представлении близка концепции польского публициста и политика Ежи Гедройца, в соответствии с которой без демократических государств на Украине, в Белоруссии и Литве не может существовать и независимая Польша.

«С точки зрения Литвы я могу сказать то же самое: без демократической Польши, Украины и Белоруссии не может быть и свободной, демократической Литвы», — сказал Никжянтайтис.

Историк считает, что такой союз необходим в связи с «агрессией» Москвы, в частности на фоне «оккупации» Крыма (так на Западе называют возвращение полуострова в состав РФ по итогам референдума в 2014 году).

«Междуморье» — проект конфедеративного государства, которое бы простиралось от Черного и Адриатического морей до Балтийского. Эту идею после Первой мировой войны выдвинул первый глава возрожденного польского государства Юзеф Пилсудский.

Проект основывался на идее возрождения Речи Посполитой. Концепцию опротестовали СССР и все западные державы, за исключением Франции. В настоящее время эту идею поддерживают некоторые польские политики и националистическая украинская партия «Свобода».