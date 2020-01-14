Гламурная начальница одесской налоговой пыталась подкупить прокурора

Налоговик предложила руководителю структурного подразделения областной прокуратуры $25 тысяч ежемесячно. В благодарность за это прокурор должен был не препятствовать коррупционной деятельности сотрудников налоговой.
«Следствие задокументировало факт предоставления неправомерной выгоды, которая, по словам самих подозреваемых, должна была стать первым траншем в дальнейшем взаимодействии с должностным лицом региональной прокуратуры», — отмечается в заявлении НАБУ.
По информации одесского издания Думская, речь идет об исполняющей обязанности начальника ГУ ГНС в Одесской области Наталье Чеботаревой, которая занимает эту должность с сентября 2019 года. Она пыталась подкупить главу управления надзора за соблюдением законов в уголовном производстве и координации правоохранительной деятельности облпрокуратуры Михаила Сербина.
Главный редактор одесского сайта «Таймер» Юрий Ткачев на своей странице в Telegram задался резонным вопросом: сколько реально «зарабатывают» начальники региональных налоговых в месяц?