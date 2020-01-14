Американская газета The New York Times в публикации от 14 января сообщает, что российские хакеры атаковали украинскую газовую компанию Burisma, в совет директоров которой входил Хантер Байден, сын бывшего вице-президента США и кандидата на пост главы государства Джо Байдена

У Сороса конфликт с Аваковым и планы на железную дорогу в Украине - Царев © © РИА Новости. Сергей Гунеев | © РИА Новости. Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк Дональду Трампу, который якобы потребовал в ходе телефонного разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским начать расследование в отношении Байденов.

Предполагается, что хакеры были связаны с подразделением военной разведки ГРУ и использовали фишинговые электронные письма, чтобы получить доступ к именам пользователей и паролям.

Согласно изданию, они создавали поддельные сайты дочерних компаний Burisma и отправляли сотрудникам компании электронные письма, предназначенные для внутренней коммуникации.

Газета сообщает, что хакерам удалось добыть учетные данные некоторых сотрудников и успешно проникнуть на один из серверов компании.

Как сообщили газете эксперты по безопасности, пока не ясно, что конкретно искали хакеры, но время проведения атак указывает на то, что они могли искать компрометирующий материал на семью Байдена.

В конце прошлого года Палата представителей США объявила импичмент Трампу по обвинению в злоупотреблении властью и о препятствовании расследованию, которое проводил Конгресс. В январе этого года в Сенат должен решить, действительно ли следует отстранять Трампа от должности.

По данным экс-депутата Верховной Рады Олега Царева, все материалы по коррупции представителей Демократической партии США на Украине готовы, однако для Трампа важно выждать время, чтобы публикация нанесла его соперникам максимальный ущерб.