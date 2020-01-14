Джастин Трюдо полагает, что для завершения всех процедур по возврату тел погибших на родину может потребоваться достаточно длительный срок, от нескольких недель до нескольких месяцев. При этом он заявил, что канадское правительство будет делать все возможное, чтобы это произошло как можно скорее.
«Это один из самых главных вопросов, который мне задавали семьи погибших. Для многих из них это связано с вопросами религии — похоронить своих родных как можно быстрее. К сожалению, в подобных ситуациях мы можем говорить о неделях и даже месяцах», — приводит словам премьера Канады Global News.
Напомним, в авиакатастрофе самолета МАУ в небе над Тегераном погибли 57 граждан Канады. Всего на борту самолета, потерпевшего крушение утром 8 января, находилось 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Руководство Ирана 11 января признало, что самолет был случайно сбит военными.
Ранее сообщалось, что украинским экспертам удалось идентифицировать первое тело украинца, погибшего в авиакатастрофе. Погибший был одним из пилотов украинского «Боинга».