Премьер-министр Канады Джастин Трюдо отметил, что для репатриации тел погибших канадцев в авиакатастрофе украинского «Боинга» в Тегеране может понадобиться много времени. Об этом 14 января сообщил сайт телеканала Global News

Джастин Трюдо полагает, что для завершения всех процедур по возврату тел погибших на родину может потребоваться достаточно длительный срок, от нескольких недель до нескольких месяцев. При этом он заявил, что канадское правительство будет делать все возможное, чтобы это произошло как можно скорее.

«Это один из самых главных вопросов, который мне задавали семьи погибших. Для многих из них это связано с вопросами религии — похоронить своих родных как можно быстрее. К сожалению, в подобных ситуациях мы можем говорить о неделях и даже месяцах», — приводит словам премьера Канады Global News.

Как авиакатастрофа в Иране изменит украинскую политику. Мнение экспертов © Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран | Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран | Перейти в фотобанк

Ранее сообщалось, что украинским экспертам удалось идентифицировать первое тело украинца, погибшего в авиакатастрофе. Погибший был одним из пилотов украинского «Боинга».