«Зарплата главы "Укрпочты" в 1,9 миллиона гривен за месяц составит 22,8 миллионов гривен в год. По текущему курсу НБУ (Национальный банк Украины — ред.) это будет $951,2 тысячи (в год). То есть в 2,37 раза больше, чем годовая зарплата президента США, которая составляет 400 тысяч долларов в год», — говорится в материале.
Минимальная зарплата на Украине в 2019 году увеличилась чуть более чем на 10% и составила 4 тысячи 173 гривны (около $180), а в 2018 году она была 3 тысячи 723 гривны (около $160).
Прожиточный минимум в начале прошлого года составлял 1 тысячу 853 гривен (около $80), а к концу года вырос до 1 тысячи 936 гривен ($83).