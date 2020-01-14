Зарплата генерального директора «Укрпочты» Игоря Смелянского в 2,37 раз больше, чем зарплата президента США Дональда Трампа. Об этом 13 января сообщает «Страна.ua»

Минимальная зарплата на Украине стала чуть больше российской и белорусской © Facebook, Національний банк України | Перейти в фотобанк говорится в материале.

Минимальная зарплата на Украине в 2019 году увеличилась чуть более чем на 10% и составила 4 тысячи 173 гривны (около $180), а в 2018 году она была 3 тысячи 723 гривны (около $160).

Прожиточный минимум в начале прошлого года составлял 1 тысячу 853 гривен (около $80), а к концу года вырос до 1 тысячи 936 гривен ($83).