«Вечером 13 января в Голосеевском районе в результате прорыва теплосети произошел подмыв асфальтового покрытия. В результате в созданное отверстие частично попало маршрутное такси», — говорится в материале ГСЧС.
Спасатели эвакуировали из маршрутки четырех пассажиров, а также еще троих из троллейбуса, который оказался в паровой завесе.
Также сообщается, что горячая вода попала в магазин «Ашан» и на первый этаж торгового центра «Ocean Plaza».
«Людей эвакуировали. Спасатели вынесли из помещения пятерых человек, а также одну потерпевшую женщину, которая получила ожоги ног», — добавили в госслужбе по чрезвычайным ситуациям.