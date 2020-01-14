«Это просто кошмар»: Эксперт сообщил, чем грозит Украине полный износ теплосетей
«Это просто кошмар»: Эксперт сообщил, чем грозит Украине полный износ теплосетей
© РИА Новости, Виталий Аньков | Перейти в фотобанк
«Вечером 13 января в Голосеевском районе в результате прорыва теплосети произошел подмыв асфальтового покрытия. В результате в созданное отверстие частично попало маршрутное такси», — говорится в материале ГСЧС.

Спасатели эвакуировали из маршрутки четырех пассажиров, а также еще троих из троллейбуса, который оказался в паровой завесе.

Также сообщается, что горячая вода попала в магазин «Ашан» и на первый этаж торгового центра «Ocean Plaza».

«Людей эвакуировали. Спасатели вынесли из помещения пятерых человек, а также одну потерпевшую женщину, которая получила ожоги ног», — добавили в госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

 