Крушение пассажирского Boeing в Иране не будет иметь никаких политических последствий для Украины, так как страны, скорее всего, постараются сохранить существующие торговые отношения, считает политолог Даниил Богатырев. Об этом он рассказал в комментарии изданию Украина.ру 13 января

«Последствия могли бы быть, если бы эта ситуация разрешилась иначе, если бы Иран не признавал, что сбил Boeing — тогда наверняка Соединенные Штаты бы продолжали раскручивать тему необходимости введения санкций, называли бы Иран "государством-террористом" и так далее. И это бы отразилось на внешней торговле Украины с Ираном. Напомню, от торговли с Ираном Украина получила в 2019 году 421 миллион долларов. Казалось бы, не такая большая сумма, но, тем не менее, значительная, и терять этот рынок было бы, конечно, очень плохо», — отметил политолог.

Однако, по мнению Богатырева, сейчас, после признания Ираном вины, риски политических последствий значительно уменьшились.

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Вскоре после происшествия лидеры нескольких стран Запада заявили о том, что самолет был случайно сбит иранской ракетой. Поначалу Тегеран отрицал обвинения, а затем признался а том, что лайнер действительно был сбит по ошибке.

Иранские военные утверждают, что приняли украинский Boeing за вражеский самолет, ожидая ответа США на удары по базам в Ираке, которые Тегеран нанес, мстя за генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани.