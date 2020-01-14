«Православная церковь Украины» стремится подавить и уничтожить каноническую Украинскую православную церковь. Об этом в комментарии изданию «Голос.UA» рассказал директор Информационно-аналитического центра «Перспектива» Павел Рудяков

По словам Рудякова, если канонической церкви на Украине противостоят раскольники, то против Русской православной церкви борется фактический хозяин ПЦУ — Константинопольский патриархат.

«Противостояние ПЦУ, как подразделения, против УПЦ, безусловно, продолжится, потому что ПЦУ создана как инструмент для подавления, для уничтожения Украинской православной церкви и замены этой церкви собой. Собственно, они своих планов не скрывают. Даже Епифаний (глава ПЦУ — ред.) в последнее время несколько раз высказывался в том смысле, что киевская Печерская лавра все равно будет принадлежать ПЦУ», — сказал политолог.

Приходы и переходы: конфликтующая статистика Московского патриархата и ПЦУ © Facebook, Митрополит Епіфаній

Как сообщалось ранее, глава раскольнической Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет отозвал свою подпись под постановлением т.н. объединительного собора, которым в декабре 2018 года была создана неканоническая Православная церковь Украины.